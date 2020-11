Iachini via subito? Gli scenari per il futuro della Fiorentina

Le vittorie contro l’Udinese e il Padova sono già il passato. La bruttissima sconfitta contro la Roma ha messo nuovamente Beppe Iachini sul banco degli imputati. Proprio com’è successo due settimane fa dopo il pareggio contro lo Spezia, quando l’esonero del tecnico marchigiano sembrava vicino. E invece Rocco Commisso gli ha confermato ancora la sua fiducia. Il ko dell’Olimpico, però, potrebbe rimescolare le carte. Cominciamo dal dire che difficilmente Iachini verrà cacciato dalla Fiorentina prima della partita contro il Parma. Anche perché difficilmente in una settimana potrebbe concretizzarsi l’arrivo del sostituto. A meno che la società non decida, in attesa di scegliere il sostituto, di promuovere Alberto Aquilani dalla Primavera. Un’ipotesi che appare di difficile realizzazione, ma sicuramente non da scartare del tutto.

E allora avanti con Iachini, il cui futuro si deciderà sabato sera contro il Parma. Un altra sconfitta, accompagnata magari da un’altra prestazione insufficiente, sarebbe la goccia che farebbe traboccare definitivamente il vaso. E che potrebbe finalmente convincere anche Rocco Commisso, rimasto ormai l’ultimo difensore dell’attuale allenatore, a mandarlo via.