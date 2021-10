Iachini: “Vlahovic è un ragazzo di cuore, gli consiglio di rimanere perché la Fiorentina sta crescendo. Commisso è ambizioso”

L’ex tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato di alcune tematiche di casa viola nel corso dell’intervento a TMW Radio.

Questo il suo pensiero sulla volontà del serbo di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023: “Il presidente Commisso è straordinario, vuole confermarlo e farà di tutto per questo, ma il ragazzo andrà in svincolo nel 2023 e i procuratori sanno cosa fare. Non so come è consigliato in realtà, perché come ragazzo è di cuore. Io gli consiglierei di rimanere, perché è una squadra in evoluzione, sta crescendo, così come la società. Commisso è ambizioso e lo è anche la piazza. Io gli consiglierei di rimanere dove può sentirsi leader”.