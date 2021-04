Ibrahimovic-Vlahovic, è sfida del gol. Futuro da compagni di squadra?

Tra Dusan Vlahovic e Zlatan Ibrahimovic c’è un rapporto di stima reciproca, ormai non c’è dubbio. Lo svedese è l’idolo dell’attaccante della Fiorentina, ma anche nella direzione opposta c’è un certo interesse in ottica futura. Il centravanti del Milan ha segnato quindici gol nonostante una stagione condizionata da diversi acciacchi, mentre Vlahovic è a quota tredici e ha messo nel mirino Ibra.

La Nazione ipotizza che tra i due ci possa essere una sfida su chi segna più reti in campionato, ma quel che più interesse è che nel prossimo futuro i due potrebbero diventare compagni di squadra in rossonero. Tutto dipenderà dalle trattative per il rinnovo di contratto del classe 2000: se non rinnoverà, a fine stagione sarà ceduto. Base d’asta? Quarantacinque milioni di euro.