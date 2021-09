Identificati trenta tifosi dell’Inter a Firenze, diciotto rischiano il DASPO fino a dieci anni

Ieri sera la DIGOS ha identificato trenta persone, tutti lombardi e tifosi dell’Inter arrivati in trasferta a Firenze. Diciotto gli osservati speciali che viaggiavano su tre mezzi con 6 fumogeni e un totale di 17 mazze. Rischiano il DASPO fino a 10 anni per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. In corso accertamenti per capire se fossero gli stessi soggetti che si sono scontrati con alcuni tifosi viola durante il match fuori dallo stadio.