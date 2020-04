Iemmello: “Firenze nel mio cuore, a chi non piacerebbe andare alla Fiorentina?”. Tutte le coincidenze viola nella vita del capocannoniere della B

Bella storia davvero quella di Pietro Iemmello. Fino a quando non hanno fermato il campionato di Serie B, l’ex prodotto del vivaio della Fiorentina, è stato il leader incontrastato della classifica marcatori con 17 reti in 23 partite. L’attaccante del Perugia (ma il cui cartellino è di proprietà del Benevento) su La Gazzetta dello Sport racconta: “Firenze rimane nel mio cuore, il progetto è importante, a chi non piacerebbe andarci?”.

Nel frattempo è diventato padre di Violante (il viola ritorna ancora una volta nella sua vita), nata dalla relazione che sta portando avanti con l’attrice Giulia Elettra Gorietti, che tra l’altro aveva un flirt con Lorenzo De Silvestri quando l’esterno destro giocava con la maglia gigliata addosso. Coincidenze?