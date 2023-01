Ieri sera Amrabat era al Camp Nou per vedere la partita del Barcellona. E l’interesse per lui dei blaugrana…

C’era anche Sofyan Amrabat tra i 79.814 spettatori presenti al Camp Nou ieri sera per assistere a Barcellona-Getafe, sfida valevole per la 18esima giornata de LaLiga. A riportare la notizia è il portale spagnolo Relevo, che assicura come il viaggio del centrocampista marocchino in Spagna fosse di natura prettamente personale.

Nessun incontro con la società blaugrana, dunque, che rimane tra i grandi club interessati a lui. Un affare che con tutta probabilità non andrà in porto a gennaio, ma già in estate i catalani potrebbero tentare l’affondo per lui. Solo una piccola gita fuori porta per Amrabat, subito dopo la sconfitta contro il Torino al Franchi.