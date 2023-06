Igor attira vari interessi all’estero ma c’è anche la prospettiva dell’addio a parametro zero

Uno dei primi nomi a uscire dalla Fiorentina di oggi dovrebbe essere Igor, disastroso nell’ultima stagione e decisivo in negativo nella finale di Conference. Di interessi il brasiliano ne ha attirati, soprattutto all’estero e in Premier in particolare, ma ancora non c’è un club più avanti degli altri. Il suo contratto scade nel 2024 e di rinnovo ormai non si dovrebbe più parlare: secondo Sky c’è però l’ipotesi, al momento non così probabile, che le parti possano proseguire un’altra stagione per poi salutarsi alla naturale scadenza del contratto. In quel caso si tratterebbe di una convivenza forzata per altri dodici mesi.