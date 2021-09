Igor: “Avrei voluto giocare di più e spero di avere più spazio. Italiano ha fatto un grande lavoro, ma quando i giocatori vanno in campo sapendo cosa fare un po’ del merito è anche loro”

Titolare nell’ultima partita della Fiorentina giocata (e vinta) a Bergamo contro l’Atalanta, anche il brasiliano Igor sta provando a recitare un ruolo importante in questa squadra.

Però ancora non è pienamente soddisfatto del suo impiego e punta ad aumentare il proprio minutaggio: “Se sta andando meglio di quanto mi aspettassi la mia esperienza in viola? Vorrei poter dire meglio, ma in realtà avrei voluto giocare di più – ha detto il difensore a Calciomercato.com – Però sto lavorando, sono cresciuto come difensore qui alla Fiorentina, e spero di avere più spazio. So che sono in una grande squadra e ne sono molto felice, aspetto come sempre la mia opportunità”.

Igor non risparmia complimenti ai propri compagni: “Il Mister ha fatto un grande lavoro, ma quando i giocatori vanno in campo sapendo cosa fare un po’ del merito è anche loro. Siamo uniti, stiamo lavorando per fare quello che ci viene indicato, e in campo si vede che qualcosa è cambiato, la squadra inizia ad andare bene. Credo che il merito sia da spartire fra tutti i componenti della squadra…Dobbiamo tenere i piedi per terra e lavorare con umiltà e senza fretta. Non saprei dove possiamo arrivare in questa stagione, ma con l’atteggiamento che ci mettiamo ogni settimana possiamo davvero fare qualcosa di diverso, per esempio arrivare nella parte sinistra della classifica”.