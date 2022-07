Igor, continuità di prestazioni per un futuro viola. E per il rinnovo la Fiorentina non ha fretta

Una delle certezze dalle quali vuole ripartire la Fiorentina è senz’altro il centrale brasiliano Igor. Partito dietro a Quarta nelle gerarchie difensive all’inizio della passata stagione, con il passare del tempo si è conquistato un ruolo da titolare inamovibile. Igor ha saputo sfruttare le incertezze del difensore argentino e il duro lavoro in allenamento gli ha permesso di conquistare la fiducia di mister Italiano. L’ottimo feeling con Milenkovic, poi, è stato poi determinante per renderlo uno dei fedelissimi dell’allenatore viola durante tutto il resto della stagione.

Un campionato caratterizzato da un rendimento di assoluto livello che è valso anche l’interessamento di diversi top club. Igor però sta bene a Firenze, vuole continuare a crescere e migliorare cercando di limare qualche difetto per diventare il vero volto della difesa viola. Le qualità, soprattutto in termini di lettura delle situazioni e anticipo, unite a una strabordante forza fisica lo rendono uno dei difensori più rispettati della Serie A.

L’obiettivo è dare continuità dopo una stagione da protagonista, per conquistare obiettivi importanti con il club e magari in extremis anche le attenzioni del commissario tecnico del Brasile in vista del Mondiale in Qatar. Non c’è fretta invece, come ha detto Pradè, per il rinnovo del contratto che ad oggi ha scadenza nel giugno 2024.

A CURA DI TOMMASO MARAZZI