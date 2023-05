Igor fa la collezione di errori, Barak anonimo oltre il consentito. I gol salvano dalle insufficienze

Partita quasi paradossale: 6 gol con i soli 6 tiri (tre per parte) finiti nello specchio della porta. Però la Salernitana ne butta fuori uno, la Fiorentina nove. Italiano lascia in campo Igor, chiaramente furori fase fin dalle prime battute, e un anonimo Barak, oltre il consentito.

La Fiorentina pecca di attenzione, concentrazione, precisione, determinazione, creatività e imprevedibilità. Sempre a rincorrere gli avversari, sul campo e sul tabellone del risultato. Non un buon viatico per le gare in coppa che avranno un valore assai diverso e, speriamo, anche un diverso approccio da parte dei viola.

Igor – 2 – Sbaglia il fuorigioco e dà via libera a Dia che prima lo salta e poi segna. Non contento fa il bis sul raddoppio dell’attaccante granata. Una collezione di errori e scelte sballate.

Barak – 4,5 – Lento e macchinoso, tenerlo a bada non è un problema per gli avversari.

Gonzalez – 6 – Mezz’ora in sonno, poi un erroraccio sotto porta, quindi uno stacco imperioso per un colpo di testa vincente che annichilisce difensore e portiere e gli evita l’insufficienza. Non riesce a contrastare Mazzocchi, costringendo Terracciano al rigore.

