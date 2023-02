Igor: “Falsa la notizia di me ad una festa. Lasciatemi lavorare in pace”

Il difensore della Fiorentina, Igor Julio, ci ha tenuto a smentire pubblicamente la notizia che ieri sera aveva partecipato a una festa in discoteca. Su Instagram, il brasiliano ha scritto:

“Non è vero che sabato o domenica sono andato ad una festa, ma a casa con la mia famiglia. L’unica cosa a cui sto pensando è allenarmi per uscire da questo momento. Lasciatemi in pace, ho bisogno di lavorare”

Di seguito le due stories, per la verità abbastanza confuse, pubblicate da Igor: