Igor: “In estate c’è stato qualche sondaggio, ma io sono pronto a sedere a un tavolo per rinnovare con la Fiorentina”

Quale sarà il futuro di Igor? Il difensore della Fiorentina si è soffermato anche su questo tema nel corso dell’intervista a Tuttosport.

“Rinnovo? Dipende tutto e solo da me e dal mio rendimento. Sono pronto a sedere ad un tavolo e a parlare quando la Fiorentina lo riterrà opportuno. Il momento arriverà”. In estate, però, qualcosa si è mosso: “Certe cose le lascio fuori dal campo, non mi faccio distrarre. E’ vero che il mio agente mi ha detto che ci sono stati diversi sondaggi”.

La coppia di centrali composta dal brasiliano e da Milenkovic fa dormire sogni tranquilli ai tifosi viola: “Da quando sono a Firenze ho sempre guardato a lui come ad un esempio, Nikola è arrivato qui giovanissimo, ha lottato per diventare titolare, è cresciuto fino a diventare uno dei difensori più forti. Mi piace molto lavorarci assieme, parliamo tanto per cercare di non prendere gol. La sua permanenza è come un grande acquisto e ci ha reso tutti felici”.

Chiosa finale su Bremer e sulla Nazionale: “Non lo conosco personalmente, ci siamo solo affrontati in campo e in questi anni lui ha fatto una crescita gigantesca. Sorpreso se dovesse accettare la chiamata di Mancini in azzurro? Se la nazionale del proprio Paese non ti chiama perché impedire a se stessi di giocare un domani un Mondiale o un Europeo?”.