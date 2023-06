Igor in uscita, un nuovo contratto per Ranieri. E in entrata? I sondaggi fatti dalla dirigenza e un’idea da tenere sullo sfondo

La nuova difesa della Fiorentina non vedrà molto probabilmente al suo interno il centrale brasiliano Igor. Intanto ci sono però manovre per il rinnovo del contratto di Ranieri.

E in entrata? Su La Nazione si legge di un sondaggio fatto per lo svedese del Verona, Hien, sul quale l’Atalanta appare però in forte vantaggio. Informazioni chieste anche per Baschirotto del Lecce (su di lui si è mosso il Cagliari).

C’è anche l’idea Viti da tenere sempre sullo sfondo, anche perché è un mancino, caratteristica non secondaria per la difesa di Italiano. Il difensore nato a Borgo San Lorenzo è in uscita dal Nizza, dopo una stagione che gli ha riservato poche gioie.