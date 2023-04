Igor: “Italiano ci ha detto di giocare con tranquillità perché c’è anche la gara di ritorno. L’atteggiamento di tutti noi è cambiato”

Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato a Sport Mediaset poco prima della semifinale di andata contro la Cremonese: “Loro hanno meritato di essere qui, il mister ci ha detto di giocare con tranquillità perché poi c’è anche il ritorno. Non ho dubbi che andremo in campo a fare del nostro meglio per portare a casa il risultato”.

E aggiunge: “L’atteggiamento di tutti è cambiato; ora tutti sanno che ognuno è importante. Il lavoro ripaga. Abbiamo sempre lavorato tanto, anche nei momenti difficili, per migliorare e fare di più. Questa è certamente la vera Fiorentina”.