Igor: “Non la nostra migliore prestazione, ma il duro lavoro paga sempre. E ora alla finale manca poco”

Il difensore della Fiorentina Igor ha commentato su Instagram la serata di ieri: “Partite come questa dimostrano che il duro lavoro porta sempre dei risultati. Non è stata la nostra migliore prestazione, ma l’obiettivo del passaggio del turno è stato raggiunto e ora manca poco al traguardo finale. Andiamo in semifinale!!!”.

