Igor per te l’esperienza in maglia viola finisce: il Fulham sul brasiliano. Una difesa da rinnovare e velocizzare

Tra i nomi in lizza per lasciare la Fiorentina a oggi si registra quello di Amrabat davanti a tutti. Staccato di poco in griglia c’è anche quello di Igor, giunto alla sua terza stagione (e mezzo) in maglia viola. Il brasiliano ha reso di fatto per 5-6 mesi da centrale roccioso e affidabile, chiudendo invece in modo drammatico quest’ultima annata. Il contratto in scadenza al 2024 e il pressing del Fulham, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, dovrebbero favorire l’uscita del classe ’98. Al suo posto la Fiorentina ha bisogno di inserire un difensore più veloce e affidabile, per rinforzare un reparto spesso nell’occhio del ciclone.