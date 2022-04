Igor: “Puoi giocare ovunque, ma quando sei a Firenze e giochi nella Fiorentina senti qualcosa di diverso. Giuro che non ho mai visto una cosa così”

In un’intervista rilasciata ai media ufficiali del club, il difensore della Fiorentina, Igor, ha parlato del rapporto con i tifosi gigliati, dicendo: “Giuro che non ho mai visto una cosa così. E’ diverso. Sono molto felice a Firenze. Quando arrivi e vedi come i tifosi ti fanno sentire importante, è una cosa diversa”.

Poi ha aggiunto: “Puoi giocare ovunque, ma quando sei a Firenze e giochi nella Fiorentina è un qualcosa di diverso. Quando vengo alla partita, quando mi alleno, vedo i tifosi che salutano, che abbracciano, che vogliono le foto. E’ un qualcosa di diverso a Firenze”.