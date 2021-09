Igor: “Stare a Firenze per tanti anni vorrebbe dire diventare un titolare e sarebbe un sogno per me. Ho vissuto diversi momenti alla Fiorentina e…”

Il difensore brasiliano Igor Julio dos Santos de Paulo è arrivato alla Fiorentina nel gennaio 2020 e punta a rimanere a Firenze per altri anni ancora: “Stare qua per tanti anni vorrebbe dire diventare un titolare, quindi sì, sarebbe un sogno per me – racconta a Calciomercato.com – E lo sarebbe ancor di più scrivere il mio nome nella storia di questo club. Devo pensare in quest’ottica, perché rimanere qua può voler dire soltanto cose buone per me”.

E ancora: “Se mi sento titolare? Ho vissuto momenti diversi qui alla Fiorentina. Quando sono arrivato ho trovato subito continuità di impiego e risultati, poi sono finito in panchina. Per questo ci penso due volte prima di definirmi un titolare: ho imparato che il calcio vive di concorrenza durante la settimana, la decisione spetta al Mister e chi si allena meglio poi gioca nel weekend. Io devo solo continuare a lavorare, perché siamo quattro grandi difensori. Quando sarò scelto, lascerò tutto in campo per la Fiorentina. Questo lo posso assicurare