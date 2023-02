Igor: “Tre anni indossando la maglia della Fiorentina: è un sogno che si avvera. Ho sempre voluto un grande club come questo”

Il calciatore della Fiorentina Igor Julio Dos Santos ha da poco festeggiato un ‘compleanno’ particolare: sono ormai tre anni che il brasiliano indossa la maglia viola. Per l’occasione, ha parlato a Esportes.r7.com: “Essere arrivato a indossare la maglia della Fiorentina per ben tre anni è un sogno che si avvera. Sono molto felice di essere arrivato a questi livelli: ho sempre voluto un campionato come la Serie A e un grande club come quello in cui gioco“.

Sulla scorsa stagione: “Che bei momenti, abbiamo avuto la possibilità di tornare a giocare in Europa e abbiamo disputato una grande annata. Io, intanto, continuo a lavorare ogni giorno per mettermi a disposizione”.