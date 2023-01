II Milan non tiene il passo del Napoli: solo un pareggio contro il Lecce di Pantaleo Corvino Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso la terza partita del diciottesimo turno di Serie A: al via del Mare il Lecce di Baroni ospitava i campioni in carica del Milan. Al termine di una gara emozionante ed imprevedibile, al novantesimo le due squadre si dividono la posta in palio: 2-2 il risultato finale.

Le due squadre dominano entrambe per un tempo. Parte fortissimo il Lecce che nei primi 45 minuti di gioco va sul doppio vantaggio: prima un autorete di Theo Hernandez al 3′ e poi un colpo di testa di Baschirotto al 23′ mettono in discesa la sfida per i padroni di casa. Nella ripresa però gli uomini di Stefano Pioli tornano in carreggiata e grazie alle reti di Leao e Calabria riescono a limitare i danni. I rossoneri adesso sono a 9 punti dalla capolista Napoli e, a meno di clamorosi sviluppi, dovranno abdicare proprio in favore dei partenopei.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 47, Milan 38, Juventus 37, Inter 34, Lazio 31, Roma 31, Atalanta 31, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Monza 21, Lecce 20, Bologna 19, Empoli 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Verona 9, Sampdoria 9, Cremonese 7.