Ikone è l’oggetto misterioso, Piatek sa solo sparare a salve. Callejon? Il problema vero non è che perde palla, ma che puntualmente entra

Se tre indizi, come recita la regola, fanno una prova, si deve dedurre che la Fiorentina è scoppiata proprio al momento di lanciare lo sprint finale. Quante volte ci siamo immaginati una classifica in cui quella gara in meno valeva già tre punti… Mal ce ne incolse.

Il problema è che la Fiorentina ha perso l’imprevedibilità. Sembra che tutti sappiano perfettamente cosa fare per metterci sotto. Urge preparare qualche sorpresa se l’Europa interessa o la sorpresa (spiacevole) l’avremo noi.

Piatek – 3 – Il cross arretrato di Sottil è solo da sparare in porta: lo fa, ma a salve. Si ripete poco dopo.

Cabral – 3 – Bell’appoggio per Maleh, un po’ poco per aspirare ad essere il 9 titolare della Fiorentina.

Ikonè – 2 – Credo che non abbia passato un solo pallone in avanti. Al momento oggetto misterioso.

Callejon – 2 – Entra e perde palla. E il problema vero non è che perde palla, ma che puntualmente entra.

