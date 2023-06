Ikone e una presenza in Turchia che scalda i tifosi del Besiktas in maniera immotivata

Quando si è diffusa la notizia della presenza ad Istanbul dell’attaccante esterno della Fiorentina, Jonathan Ikone, si sono subito diffuse illazioni di mercato che hanno scaldato i tifosi del Besiktas.

Questo perché qualcuno si è divertito a mettere in giro la voce che la sua presenza era proprio legata ad una trattativa in corso tra i viola e il club turco. Un vero e proprio tam tam che, per qualche ora, ha fatto esultare (bontà loro) gli ultras di una delle formazioni più importanti della megalopoli.

Però Ikone, come avete potuto vedere su Fiorentinanews.com, non si trovava certo lì per motivi di mercato. Anzi. Il vero motivo del viaggio dell’ex Lille era legato al trapianto di capelli sostenuto presso la clinica del dottor Emrah Cinik. Non appena uscite le foto dell’intervento tutto questo entusiasmo è venuto immediatamente meno.