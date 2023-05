Ikone: “La Fiorentina adesso è una famiglia. Kouame? E’ un mini Drogba”

A poco più di un ora e mezzo dalla semifinale di questa sera contro il Basilea, l’attaccante della Fiorentina Jonathan Ikonè ha parlato al sito ufficiale della Uefa. Queste le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina è una famiglia, stiamo tutti uniti e si vede in campo. Cerchiamo di giocare insieme, di capirci e di fare bene le cose. Per questo anche nei momenti difficili noi siamo capaci di rialzarci, è così che andiamo avanti. Kouame? Direi che è un mini Didier Drogba. Come giocatore gli piace la profondità ed è bravo di testa. Potrebbe provare a emulare Drogba”.