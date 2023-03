Ikone: “Tra Jovic e Cabral c’è una sana competizione. Stiamo trovando i gol di cui abbiamo bisogno”

Il laterale offensivo della Fiorentina Jonathan Ikoné ha parlato a DAZN prima della partita contro il Milan: “Jovic e Cabral? Stanno bene, si allenano insieme e si trovano perfettamente. Tra loro c’è una sana competizione. In questo modo la la Fiorentina trova i gol di cui ha bisogno”.

E a Sky Sport l’esterno viola ha aggiunto: “Stasera c’è il Milan, poi penseremo al futuro. Il Milan rimane il Milan anche se in precedenza aveva perso qualche gara. Ora ha recuperato e noi dobbiamo dare il massimo”. E sulla sua esperienza in viola dichiara: “Ora sta andando meglio, all’inizio è stato un po’ difficile per via della lingua. Penso si veda anche in campo ma piano piano andrà sempre meglio”.