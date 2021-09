Il 20 settembre, una giornata storica per i colori viola

Il prossimo 20 settembre sarà una data speciale per la Fiorentina. Come ricorda La Nazione, Il 20 settembre del 1926 infatti fu il giorno in cui il club viola giocò la prima partita in assoluto: un’amichevole contro il Signa che si disputa allo stadio velodromo di via Bellini. Nata poco meno di un mese prima, la Fiorentina perderà 2-1 ma con Baldini segnerà il primo gol in assoluto. Sempre il 20 settembre, del 1931, contro il Milan l’ambiziosa Fiorentina del marchese Ridolfi gioca a Milano la prima partita in Serie A, terminata 1-1.