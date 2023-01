Il 2023 comincia male, la Fiorentina crolla mostrando tutti i suoi limiti. L’appello a Commisso per il mercato: questa squadra non è da Europa e va aiutata

Altra occasione sprecata. Forse l’ultima. Anche se le partite sono ancora tante, questa Fiorentina non può permettersi passi falsi come quello contro il Monza. La fortuna e la bravura di andare in vantaggio, gli avversari k.o., l’occasione di chiuderla: ad un certo punto non c’era partita. Poi un secondo tempo a ritmo blando. Il Monza che merita il pareggio e che rischia addirittura di ottenere qualcosa in più, ma per fortuna Petagna si mangia il gol del 2-1.

Nel mezzo una grande rete di Cabral (finalmente!), un Bianco dal primo minuto che lascia ben sperare per il futuro, ma anche i soliti problemi e i limiti di sempre. La qualità che manca, in tutti i settori de campo ma soprattutto in mezzo e sugli esterni. I ritmi che quando si abbassano fanno emergere tutte le lacune di una squadra che nel secondo tempo crolla completamente, a livello fisico e di testa.

La prima contro il Monza era da vincere e non è andata così. Sabato, contro il Sassuolo, esiste un solo risultato approfittando anche dei problemi della squadra di Dionisi. Intanto il solito appello al mercato, anzi a Commisso. Questa squadra al momento non è da Europa: va aiutata e in fretta. Il 2023 comincia male.