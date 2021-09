Il 7-1 con la Fiorentina che ha segnato Di Francesco. Una discesa libera continua

Fino al 2018, quindi non molti anni fa, Eusebio Di Francesco sembrava lanciatissimo verso le alte sfere. Aveva plasmato una bella creatura (Sassuolo), aveva portato la Roma fino alla semifinale di Champions League ed era uno dei tecnici più quotati presenti in Italia.

Però ci sono partite che finiscono, irrimediabilmente, per segnarti. Per quanto riguarda il nostro buon Eusebio la gara in questione è quella dei quarti di finale di Coppa Italia, giocata il 30 gennaio 2019 contro la Fiorentina, persa per 7-1. Da quel momento in poi, la sua carriera di allenatore ha preso una brutta china, una discesa libera continua. Non ha saputo più riprendersi e non ha saputo più dare una rotta e delle sicurezze alle proprie squadre.

Dopo appena un mese è arrivato l’esonero con il club giallorosso. E a seguire ci sono state le negative esperienze con Sampdoria, Cagliari e Verona, tutte terminate allo stesso modo: Di Francesco a casa prima del termine della stagione.

E pensare che la Fiorentina, che ha indirizzato così pesantemente il suo percorso in panchina, stava per metterlo sotto contratto nel 2017, prima che intervenisse pesantemente la Roma e i viola fossero costretti a virare su Pioli per sostituire Paulo Sousa. Quella in Coppa fu una specie di piccola vendetta involontaria: ci hai detto di no? E noi ti ripaghiamo così.