Il Barcellona ci prova all’ultimo minuto per Amrabat? La formula però non sarebbe definitiva

Il Barcellona ci prova in extremis per Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina, dopo il Mondiale di Qatar 2022, è balzato al centro dell’attenzione mediatica e non solo grazie alla sue prestazioni con la maglia dei Leoni dell’Atlante. Sul mediano africano, si erano accese le spie dall’Inghilterra (Liverpool) e dalla Spagna (Barcellona e Atletico Madrid).

Secondo quanto afferma l’esperto di mercato spagnolo, Gerard Moreno, la formazione catalana allenata da Xavi vorrebbe provare con un prestito per sei mesi senza obbligo di riscatto. Una formula che difficilmente potrebbe accontentare la dirigenza gigliata, che nelle parole di Barone aveva già affermato l’intenzione di non voler cedere il giocatore a gennaio. Il Barcellona ci prova, adesso la palla spetta alla Fiorentina.