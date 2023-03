Il Barcellona continua a seguire Amrabat, ma il possibile futuro del marocchino in blaugrana è legato a un altro centrocampista

Il sito della testata spagnola Sport oggi parla anche dell’interesse del Barcellona per Sofyan Amrabat. I catalani ci avevano provato per il centrocampista marocchino nelle ultime ore di mercato invernale, incontrando l’opposizione dura della Fiorentina. Secondo quanto riporta il sito, i blaugrana starebbero ancora seguendo il giocatore, ma prima di affondare il colpo per lui, servirà capire il futuro in Catalogna di Sergio Busquets.

Il rinnovo dello spagnolo è in dubbio e tutto dipenderà anche dalle richieste dei viola per Amrabat, che potrebbero essere inferiori rispetto ai 40 milioni chiesti a gennaio.