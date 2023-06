Il Barcellona giudica troppo alte le richieste della Fiorentina per Amrabat. Un’operazione difficile da chiudere per i blaugrana

Il giocatore della Fiorentina, Sofyan Amrabat, è uno dei centrocampisti preferiti dallo staff tecnico del Barcellona per sostituire Busquets. E questo lo si piò dire anche se non siamo davanti allo stesso tipo di profilo.

Il nazionale marocchino potrebbe davvero trasferirsi in Spagna nel corso di questa estate, ma difficilmente potrà completare il suo sogno di andare al Barça. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, la società blaugrana vede questa come un’operazione troppo costosa.

La Fiorentina riporta la fonte citata chiede 30 milioni di euro più bonus per il calciatore e non accetta giocatori come merce di scambio e in queste condizioni è difficile che finisca nella capitale della Catalogna.