Il Barcellona libera il posto ad Amrabat? Una leggenda del club blaugrana non rinnoverà il contratto

Che il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat piaccia al Barcellona, non è certo cosa nuova. L’interesse dei Blaugrana è noto dal mercato di gennaio, quando però il club viola ha deciso di trattenere il giocatore a Firenze. Ma in estate ci sarà sicuramente un nuovo capitolo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, infatti, il Barça dovrà fare i conti con la decisione di Sergio Busquets di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Sarà addio dopo una vita insieme e per i catalani non sarà facile sostituire una leggenda del club. L’indiziato numero uno, nonché il preferito in cima alla lista dei desideri di Xavi, è proprio Amrabat.