Il Barcellona può dare una mano alla Fiorentina: la situazione di Pjanic

Dopo le voci delle ultime ore, La Nazione quest’oggi cerca di fare il punto della situazione attorno a Miralem Pjanic, regista in uscita dal Barcellona. Nella giornata di ieri il tecnico blaugrana Ronald Koeman è stato categorico ripetendendo che il bosniaco difficilmente troverà spazio all’interno del suo 4-3-3.Per questo motivo l’ex centrocampista della Juventus, a meno di 10 giorni dalla fine del calcio mercato, per non rischiare una stagione ai margini del progetto dei catalani starebbe cominciando a guardarsi attorno per valutare ogni opzione possibile.

Nelle ultime ore, oltre alla Juventus di Max Allegri, anche la Fiorentina avrebbe tentato l’approccio con il gioiello dei Balcani. Il centrocampista è gestito da Fali Ramadani, da tempo agente molto vicino alla Fiorentina, che nelle ultime ore ha messo nero su bianco il rinnovo di Milenkovic ricucendo i legami con il club viola. A Torino il regista difficilmente troverebbe lo spazio offertogli dai viola, viola che possono contare anche su un forte aiuto dei blaugrana: gli spagnoli infatti, pur di disfarsi dell’oneroso stipendio del giocatore, sarebbe disposti a pagare metà dell’ingaggio.