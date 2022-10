“Il Basaksehir è stato sottovalutato, i turchi non perdevano da Marzo. La Fiorentina deve cambiare marcia per evitare il copione dell’andata”

Esperto di calcio turco, il giornalista di Dazn Bruno Bottaro presenta a Radio Bruno la sfida tra la Fiorentina ed il Basaksehir, compagine di Istanbul: “Il Basaksehir all’andata non perdeva da marzo, fu sottovalutata un po’ da tutti. Anche dai bookmakers. Ora la fiorentina conosce la solidità della squadra turca. Il Basaksehir ha avuto un po’ di calo ed ha perso alcune gare, anche una col Sivasspor, in modo inaspettato. Finora i turchi hanno dominato il girone di conference perdendo punti solo contro il riga ed arriva al franchi nel miglior modo possibile. Emre e squadra non si sarebbero aspettati di essere davanti alla squadra favorita del girone. Il tecnico turco conosce l’Italia e si è formato in Europa da calciatore, riportando in Turchia una visione differente. Conosce bene il campionato italiano, ed anche diversi giocatori conoscono la Serie A. Pensiamo ad Okaka e Biglia. L’ex attaccante di Roma e Udinese è un po’ l’uomo dei gol europei e stasera potrebbe giocare”.

Aggiunge Bottaro: “I turchi se la giocheranno come all’andata, stando dietro e lasciando l’iniziativa alla Fiorentina. Vogliono portare a casa almeno il pareggio, provando magari a vincere nella ripresa. Chouiar e Traorè sono giocatori che in campo aperto possono far male. La Fiorentina dovrà cambiare marcia per evitare un copione simile a quello dell’andata. La squadra di Italiano non deve sottovalutare il Basaksehir. In campionato la squadra di Istanbul è in lotta per il titolo ed inconsciamente potrebbe anche lasciare un po’ di energie mentali per il fine settimana, questo è un piccolo vantaggio per la Fiorentina“.