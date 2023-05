Il Basilea arriva alla sfida con la Fiorentina con una sconfitta nel caos: k.o. in otto contro lo Zurigo

Una giornata a dir poco caotica quella che ha caratterizzato il Basilea nel turno di campionato pre Conference League: sconfitta per 2-0 in casa contro lo Zurigo, in una gara che ha avuto un epilogo convulso. All’86’ infatti il primo rosso per Adams, poco prima del vantaggio ospite firmato al 91′ da Simic su rigore. Quindi il raddoppio di Matthew al 94′ e subito dopo altri due rossi per il Basilea, per Burger e Xhaka. La squadra di Vogel arriva così alla sfida di giovedì a Firenze, per l’andata della semifinale di Conference.