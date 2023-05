Il Basilea chiama a raccolta i propri tifosi per la gara con la Fiorentina: “Abbiamo ricevuto un grosso contingente di biglietti, vogliamo il vostro supporto”

Tra poco più di una settimana andrà in scena la gara di andata delle semifinali di Conference League, tra la Fiorentina e il Basilea.

E il club svizzero, per questo appuntamento, chiama a raccolta la propria tifoseria: “Abbiamo ricevuto un grosso contingente di biglietti ospiti dall’ACF Fiorentina – fa sapere lo stesso Basilea – e stiamo ora definendo gli ultimi dettagli in merito alla loro vendita. Nei prossimi giorni seguiranno informazioni relative all’acquisto dei biglietti per la trasferta. Attendiamo con impazienza e speriamo che il vostro supporto a Firenze sia numeroso”.

Di sicuro ci sarà anche la risposta del pubblico di fede viola, pronto a riempire il Franchi per l’occasione.