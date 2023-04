“Il Basilea è una squadra che corre molto, mix di giocatori giovani ed esperti. Cabral? Ha sempre avuto il fiuto del gol”

Vice allenatore della Nazionale svizzera dal 2014 al 2021, Antonio Manicone ha presentato a Radio Bruno Toscana il prossimo avversario in Conference League della Fiorentina: “E’ stata una sorpresa che il Basilea abbia eliminato il Nizza. La squadra ha avuto delle difficoltà a inizio stagione, ma da un po’ di tempo si è ripresa e può contare su giocatori giovani molto interessanti. Ci sono poi dei profili di livello internazionale, come il portiere Hitz e l’attaccante Amdouni“.

E poi ha aggiunto: “Nel campionato svizzero i club non hanno paura a lanciare i giovani, anzi li fanno esordire giovanissimi per poi rivenderli. E’ uno dei cinque campionati dove si corre di più in Europa, di conseguenza il Basilea è una squadra di grande intensità. Cabral? Difficile che cresca più di così. Già in Svizzera aveva mostrato le sue potenzialità, i dirigenti della Fiorentina sono stati bravissimi a prenderlo. Il fiuto del gol l’ha sempre avuto, poi Italiano gli ha fatto fare il salto di qualità”.