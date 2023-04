Il Basilea elimina il Nizza ai supplementari e troverà la Fiorentina in semifinale. Il tabellone completo della Conference League – FOTO FN

Per completare la serata di Conference League mancava solo il risultato di Nizza–Basilea, partita che interessava direttamente la Fiorentina e che si è prolungata oltre i tempi regolamentari. Al 90′ infatti il punteggio era di 1-1, con vantaggio francese di Laborde e pareggio a quattro dalla fine di Augustin. In virtù del 2-2 di sette giorni fa le squadre sono andate ai supplementari, dove Nuhu ha trovato il gol del 2-1 per il Basilea che alla fine è risultato decisivo.

Saranno dunque gli svizzeri gli avversari della Fiorentina in semifinale, con andata al Franchi l’11 maggio e ritorno in trasferta il 18. Dall’altra parte del tabellone l’AZ Alkmaar, che ha eliminato l’Anderlecht (2-0 nei tempi regolamentari e poi 6-1 dopo i calci di rigore), affronterà il West Ham che ha travolto 4-1 il Gent.