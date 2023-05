“Il Basilea ha fallito in campionato, Fiorentina parte favorita. Cabral doveva adattarsi alla Serie A e ha sentito la pressione di dover sostituire Vlahovic. Italiano ha costruito una squadra scomoda e riconoscibile”

Nacho Torreno, preparatore di Paulo Sousa ai tempi della Fiorentina ora al Chicago Fire, ha parlato a Radio Bruno in vista dell’incontro di stasera contro il Basilea al Franchi. Torreno ha lavorato anche per il Basilea negli scorsi anni, avendo modo di conoscere bene Arthur Cabral, ora in viola.

Ecco il pensiero dell’ex membro dello staff gigliato: “Penso che la Fiorentina sia la favorita nella sfida, nonostante entrambe le squadre siano piuttosto altalenanti nei rispettivi campionati. La Fiorentina ha conquistato anche la finale di Coppa Italia e ora può tentare l’assalto ad un’altra. Sarebbe molto bello per squadra e città. Il Basilea è un mix di giocatori giovani ed esperti, che sta facendo bene in Europa. Mancherà Frei, il giocatore più esperto per gli svizzeri. Negli ultimi anni, a causa di diversi cambi di proprietà il modello Basilea sta cambiando. Prima riuscivano a produrre tanti giocatori grazie al settore giovanile ogni stagione, la rete di scouting era molto potente. La situazione instabile attualmente li ha portati a virare sui prestiti di giocatori giovani. Di conseguenza questo rende difficile il processo di creazione di una squadra per il futuro”.

“Nonostante sia in semifinale di Conference, ha fallito in campionato, essendo a -25 dal già campione Young Boys. La Fiorentina non va paragonata al Basilea come percorso, milita in una delle leghe più difficili del mondo, lo dimostrano anche Inter e Milan in Champions e Juventus e Roma in Europa League. Arrivare in Europa ogni anno è molto difficile in Italia. Cabral? Quando ha firmato per la Fiorentina ho detto che aveva bisogno di tempo per adattarsi in un campionato molto difficile come la serie A, ma che fosse un buon giocatore. Cabral è arrivato per sostituire un grande giocatore come Vlahovic. Questo gli ha messo ulteriore pressione, adesso dopo un periodo di adattamento, si iniziano a vedere le potenzialità di Arthur. Il brasiliano sta facendo bene, soprattutto in Europa, sono sicuro che la partita col Basilea gli darà uno stimolo in più per arrivare in finale”.

Infine “Italiano è un tecnico giovane con poca esperienza in A ma sta facendo molto bene, prima a La Spezia ed ora alla Fiorentina. Ha costruito una squadra molto scomoda e riconoscibile. Senza palla la Fiorentina cerca di imporre un pressing alto, la squadra ha giocatori che le permettono di gestire la gara. Penso che farà grandi cose in Serie A. Il Viola Park? Avere un centro sportivo di proprietà aiuta molto il club nella crescita. Da ciò che ho visto sarà qualcosa che avvicinerà giovani e prima squadra, migliorando molto le condizioni di lavoro”.