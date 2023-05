Il Basilea parte per Firenze, ma in quattro sono costretti a rimanere a casa

Il Basilea è già partito alla volta di Firenze dove questo pomeriggio svolgerà l’allenamento di rifinitura. Ma la formazione svizzera si presenterà all’appuntamento con la Fiorentina, valido per la semifinale d’andata di Conference League, senza quattro giocatori.

I calciatori in questione sono Sergio López, Adriano Onyegbule, Jonas Adjetey e Kaly Sène che sono rimasti a Basilea e non sono partiti con la squadra. Incideranno queste assenze sui rossoblu? La risposta, come sempre, spetta al campo.