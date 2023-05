Il Basilea ribalta la Fiorentina nel finale e si aggiudica il primo round della semifinale di Conference League

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Basilea 1-2 (25′ Cabral, 70′ Diouf, 90’+2 Amdouni)

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano; Dodô, M.Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (86′ Bonaventura), Amrabat (73′ Castrovilli), Mandragora; Ikone (81′ Kouame), Cabral (81′ Cabral), Gonzalez (73’Brekalo).

90’+5 Finisce qui. Il Basilea ribalta la Fiorentina vincendo 2-1 la semifinale di andata. Si deciderà tutto al ritorno in Svizzera giovedì prossimo.

90’+2 Gol del Basilea. Sugli sviluppi di un calcio di punizione il numero 9 Amdouni evita il diretto marcatore e calcia di potenza in porta per il 2-1 degli svizzeri. Difesa della Fiorentina in bambola.

90′ Assegnati cinque minuti di recupero.

88′ Occasione per la Fiorentina con Barak che da destra serve Kouame ma non inquadra la porta con la sua conclusione.

86′ Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Bonaventura, va in campo Barak.

86′ Altra sostituzione nel Basilea: esce Burger, fa il suo ingresso in campo Males.

84′ Occasione per il Basilea con Adams che stacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pallone che finisce fuori.

81′ Altro doppio cambio nella Fiorentina: escono Ikone e Cabral, tocca a Kouame e Jovic.

78′ Ammonito Pelmard per aver fermato fallosamente Castrovilli che se ne stava andando sulla sinistra.

77′ Cambio nel Basilea: esce Augustin, va in campo Zeqiri.

76′ Prova a reagire la Fiorentina al gol incassato con Dodô che va a servire Cabral al centro, ma la sua conclusione non è calibrata e finisce altissima.

73′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Amrabat e Gonzalez, tocca a Castrovilli e Brekalo.

72′ Ammonito Burger per gioco scorretto.

70′ Gol Basilea. Xhaka innesca Diouf che a campo aperto ha tutto il tempo di preparare il tiro e di concludere con un rasoterra sul secondo palo per il pareggio degli svizzeri.

67′ Bonaventura serve da destra un pallone per Ikone che non lo aggancia, arriva Mandragora alla conclusione ma para e blocca Hitz.

64′ Gioco fermo per un colpo di testa ricevuto da Ndoye su un contrasto di gioco con Mandragora.

62′ Cambio nel Basilea: esce Calafiori, va in campo Millar.

58′ Il primo cartellino giallo della partita è per il Basilea: ammonito Adams per fallo commesso su Bonaventura.

55′ Prova il tiro sul secondo il palo Ikone, ma la conclusione finisce alta.

52′ Occasione per Mandragora, che su assist di Biraghi stoppa il pallone in area per poi girarsi e calciare alto.

49′ Basilea pericoloso con il colpo di testa in area di Burger, pallone che rimbalza e finisce fuori.

46′ Inizia il secondo tempo.

45’+1 Finisce qui il primo tempo. La Fiorentina è in vantaggio contro il Basilea grazie al gol siglato da Cabral al 25′.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

42′ Pelmand recupera un pallone anticipando Dodô e crossa in area per Amdouni, fa suo il pallone Terracciano.

40′ Imbucata di Mandragora per Gonzalez che arriva da sinistra in area, lo anticipa in uscita Hitz.

37′ Prova la soluzione dalla distanza Biraghi mirando il secondo palo, pallone che finisce sul fondo.

34′ Bel pallone scodellato da lontano in area da Mandragora, diventa però preda dei centrali del Basilea.

31′ Va via sulla sinistra Biraghi cercando il cross, lo devia Ndoye forse con un tocco involontario di braccio.

28′ Basilea che prova a reagire andando ad attaccare in contropiede, c’è la chiusura puntuale di Ranieri.

25′ GOOOOOL!!!! CABRAL!!!!!! Calcio d’angolo battuto da sinistra da Biraghi, sponda in area di testa di Martinez Quarta per l’attaccante brasiliano che in elevazione realizza l’1-0 per i viola! Nessuna esultanza da parte di Cabral per rispetto della sua ex squadra.

23′ Altra occasione per il Basilea con lo stacco di testa di Burger in area, pallone che sfila fuori vicino al palo.

20′ Fiorentina che prova a tornare subito all’attacco, ma la difesa del Basilea risponde presente su ogni pallone vagante nei pressi della loro area.

17′ Occasione per il Basilea! Grande accelerata di Pelmand sulla linea di fondo, poi il pallone arriva a Diouf che calcia in porta, interviene in parata Terracciano.

14′ Ci prova Ikone che da destra rientra sul mancino e prova il tiro, para Hitz.

12′ Ancora tutta all’attacco la Fiorentina, che cerca di coinvolgere più giocatori possibile nel fraseggio al limite dell’area; resta in guardia la difesa del Basilea.

9′ Serie di finte di Dodô sul settore di destra nei pressi dell’area, che guadagna il calcio d’angolo. Poi sugli sviluppi del corner arriva in scivolata Ranieri che spedisce però il pallone fuori.

7′ Gol di Augustin in contropiede per il Basilea, ma è tutto annullato per fuorigioco.

6′ Ancora Fiorentina all’attacco: cross di Biraghi per Bonaventura che si presenta in area ma calcia alto.

3′ Prima occasione per la Fiorentina! Cross di Biraghi, va di testa Cabral mandando però il pallone a lato.

1′ Inizia la gara! Forza viola!

Dopo la sconfitta di domenica contro il Napoli la Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta a rituffarsi in Conference League: questa sera la squadra viola ha la possibilità di fare un passo verso la finale di Praga. Allo Stadio Artemio Franchi arriva il Basilea di Heiko Vogel, che in semifinale ha eliminato da sfavorita i francesi del Nizza: la squadra di Italiano dovrà far di tutto per sfruttare il fatto Artemio Franchi, con l’obiettivo di rendere il ritorno in Svizzera (in programma giovedi prossimo) in discesa. L’appuntamento è per le ore 21:00. Dirigerà l’incontro il francese François Letexier.

