Il Basilea ritrova il proprio capitano dopo un lungo stop: vuole esserci contro la Fiorentina

Ad una settimana esatta dalla semifinale di Conference di andata contro la Fiorentina, l’allenatore del Basilea Heiko Vogel riceve una buona notizia: in vista dell’importante appuntamento di Firenze il tecnico svizzero recupera una pedina fondamentale per il suo centrocampo.

Stiamo parlando del 34enne capitano del club svizzero Fabian Frei che quest’oggi è tornato ad allenarsi dopo un lungo stop. Il centrocampista elvetico era infatti stato costretto a restare ai box per un mese e mezzo a causa di un’ernia al disco rimediata ad inizio marzo. Adesso Frei, vero e proprio leader e bandiera degli Basilea, con molta probabilità salterà la partita di campionato del prossimo fine settimana, mentre invece farà di tutto per esserci al 100% nel doppio impegno di Conference League contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Questo il Tweet del club elvetico:

🙌 Things we love to see 😍

Fabian Frei arbeitet fleissig an seinem Comeback 💪#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/k5OHTnBakj

— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 4, 2023