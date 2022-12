“Il Bastia si sta ricostruendo, ma non è tra le favorite della serie B francese. C’è però un profilo molto interessante in difesa”

Julien Pernici, giornalista e conoscitore del Bastia, ha parlato degli avversari della Fiorentina nell’amichevole di oggi a Radio Bruno:

“Cinque anni fa, il club è fallito ed è stato retrocesso fino alla quinta divisione. Oggi la società si sta ricostruendo, ma rimane un club storico e di tradizione anche italiana. I tifosi sono molto esigenti e vorrebbero vedere la squadra in Ligue 1 il prima possibile, ma la rosa non è tra le favorite della Ligue 2“.

E ancora: “Le ultime partite prima della sosta non sono state buone, anche se la squadra è solida in difesa. I giocatori più interessanti sono infatti i difensori, in particolare il terzino sinistro Van Den Kerkhof. Il campionato del Bastia ripartirà tra poco, il 26 dicembre“.