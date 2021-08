Il Betis insiste per il ritorno di Pezzella: il giocatore e la Fiorentina… ci pensano

Potrebbe materializzarsi un ritorno in Spagna per German Pezzella, a 4 anni dal suo sbarco in Italia, e il luogo di destinazione potrebbe coincidere con quello di partenza: il Betis Siviglia. Come riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini infatti, gli andalusi avrebbero fatto un’offerta per il centrale argentino e sia lo stesso Pezzella che la Fiorentina ci starebbero pensando seriamente:

Il Betis insiste per Pezzella, giocatore e Fiorentina stanno valutando l’offerta — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 17, 2021