Il Bologna apre alla cessione di Arnautovic: l’attaccante piace molto ad Italiano ma servono le giuste condizioni

La dirigenza della Fiorentina, sotto espressa indicazione di Vincenzo Italiano, questa estate è dichiaratamente intenzionata a mutare sensibilmente il proprio parco attaccanti: nelle ultime ore i viola hanno deciso di non confermare Saponara, di mettere sul mercato pedine come Sottil e Kouame, e di iniziare ufficialmente la ricerca di un nuovo centravanti. Cabral e Jovic, nonostante i risultati raggiunti sul campo, non hanno convinto al 100% e per questo, nell’anno in cui i viola cercheranno il ritorno in Europa dal campionato, è iniziato il casting per la punta.

Come sottolineato quest’oggi dall’edizione de La Repubblica ai proprio dirigenti Italiano avrebbe chiesto un attaccante capace di garantire almeno la doppia cifra in termini di marcature, e per questo l’attenzione della Fiorentina torna nuovamente a Bologna. l’identikit infatti porta a Marko Arnautovic che, al di là delle smentite di rito, era stato sondato anche in inverno e potrebbe tornare utile in estate. Lo scorso anno sembrava incedibile ma adesso qualcosa potrebbe davvero muoversi: intanto il feeling con Thiago Motta non è dei migliori, se a questo si somma il fatto che l’austriaco è a un passo dai 35 anni è chiaro che la situazione potrebbe realmente sbloccarsi.