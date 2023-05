Il Bologna blocca la Roma e la lascia lontana dalla zona Champions, rimanendo però alle spalle della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ finita a reti bianche la sfida delle 18 tra Bologna e Roma al Dall’Ara, in un match scandito dalle tante seconde linee scelte da Mourinho in vista della gara di Europa League con il Bayer Leverkusen. Un punto che serve a poco a entrambe per la verità, con i giallorossi che restano piuttosto lontani dal quarto posto mentre il Bologna fa un passettino ma nel ‘campionato dell’ottavo posto’ resta dietro alla Fiorentina.

Ecco la nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 83, Juventus 66, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Torino 49, Monza 49, Fiorentina 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 38, Lecce 32, Verona 30, Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 17.