“Il Bologna chiede di più da questo derby per l’Europa: rossoblù quarti nelle ultime dieci. La Fiorentina ha altre chance”

Nell’approfondimento del Corriere dello Sport sul derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna si fa riferimento esplicito alle possibilità europee delle due, nate soprattutto dalla penalizzazione della Juve. I rossoblù ci arrivano con due punti di vantaggio e secondo Alberto Polverosi hanno anche più da chiedere da questo incontro, per diversi motivi: intanto il rendimento che pone gli uomini di Thiago Motta al quarto posto nelle ultime dieci di campionato (viola invece 11esimi), la Fiorentina poi è reduce dall’impegno infrasettimanale in Coppa Italia e avrà altre chance per raggiungere l’Europa, tra Coppa Italia e Conference.

“A prescindere da favoriti o meno, si tratta comunque di scontro diretto in un mini-campionato a cinque, in corsa per il settimo posto”, conclude Polverosi.