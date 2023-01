Il Bologna continua il pressing su Terzic, ma lo vuole solo in prestito. La Fiorentina…

Nella giornata di ieri in casa Bologna si è svolto un summit di mercato tra Saputo, Fenucci, Sartori e Di Vaio. Si è parlato anche e soprattutto della necessità di un terzino sinistro e la priorità, al momento, rimane su Aleksa Terzic, serbo della Fiorentina.

I rossoblù, però punterebbero a un’operazione in prestito e non ad un titolo definitivo come in un primo momento si era pensato, andando anche oltre alla richiesta di 3 milioni della Fiorentina per lui. Una decisione che potrebbe cambiare le carte in tavola si una trattativa già difficile, che potrebbe complicarsi così ulteriormente.