Il Bologna di Thiago Motta continua a volare: Orsolini stende pure l’Inter Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il lunch match della domenica fra Bologna e Inter, con i felsinei che hanno superato la formazione di Simone Inzaghi per 1-0. A decidere l’incontro ci ha pensato ancora una volta Riccardo Orsolini, forte di un 2023 che lo sta dipingendo come uno dei protagonisti del nostro campionato. Ricorderete anche il suo gol al ‘Franchi’ nel 2-1 per la squadra di Motta di poche settimane fa.

Con questo risultato, il Bologna allunga sulla Fiorentina e si porta a +10 sui Viola, consolidando il proprio settimo posto, staccando anche la Juventus, che però deve ancora giocare.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Inter 47, Milan 44, Roma 44, Lazio 42, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 32, Torino 31, Udinese 30, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Fiorentina 25, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 9.