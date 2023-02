Il Bologna la vince in extremis, nonostante Sabiri, e si affaccia alla zona europea. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria rocambolesca per il Bologna sul campo di una Sampdoria sempre più spacciata: è finita 2-1 per gli uomini di Thiago Motta, grazie alla rete all’89’ di Orsolini, in contropiede. Prima invece il vantaggio firmato da Soriano al 27′ del primo tempo con un gran tiro da fuori e il pareggio del viola Sabiri su rigore, al 68′. Lo stesso Sabiri aveva fallito un altro rigore al 71′. Per il Bologna pluri sorpasso e momentaneo settimo posto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 62, Inter 44, Atalanta 41, Milan 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna 32, Udinese 30, Torino 30, Monza 29, Juventus 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.