Il Bologna lavora per un terzino sinistro del Sassuolo. Ma l’idea Terzic non tramonterebbe definitivamente

Il terzino della Fiorentina Aleksa Terzic è oggetto di interesse del Bologna ormai da tanto tempo, ma i rossoblù (almeno momentaneamente) sembrano virare su altro. Come riportato dal portale del Corriere dello Sport, Sartori starebbe cercando una trattativa con il Sassuolo: uno scambio tra Kyiriakopoulos e Vignato, che finirebbe in neroverde.

Questa operazione, tuttavia, non esclude un ipotetico arrivo di Terzic a Bologna, almeno nel mercato estivo. Lo scambio in atto prevede il prestito con diritto di riscatto di Kyiriakopoulos. Se Terzic non rinnovasse con la Fiorentina, il Bologna avrebbe ancora l’opportunità di aggiudicarselo.